Bron niet blij met oproep tot boycot

Foto archief Jacob Bron in Stadsschouwburg Velsen

IJMUIDEN - Directeur Jacob Bron van Stadsschouwburg Velsen is geroerd door de betrokkenheid van artiesten die het voor hem opnemen. Minder gelukkig is hij met hun aangekondigde boycot.

Door Mitzie Meijerhofm.meijerhof@hollandmediacombinatie.nl - 24-10-2016, 23:08 (Update 24-10-2016, 23:08)

Op 31 oktober staan de directeur en het bestuur van de schouwburg voor de rechter. Dan wordt duidelijk of Bron terugkeert in zijn functie. Hij legde zijn functie in de eerste instantie tijdelijk neer in verband met financiële problemen. De schouwburg zou een ton in de rode cijfers staan. In de wandelgangen wordt ook...