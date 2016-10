Voedselbank Velsen houdt haar laatste uitdeeldag in Laurentiuskerk

IJMUIDEN - De voedselbank zal vrijdag 28 oktober voor het laatst de voedselpakketten vanuit de Laurentiuskerk uitdelen. Omdat de kerk verkocht is zal vanaf 4 november De Abeel de nieuwe uitdeellocatie worden.

Door Evelien Engele - 25-10-2016, 12:25 (Update 25-10-2016, 12:57)

Vanaf het begin van de Velsense voedselbank is de door vrijwilligers gerunde organisatie gehuisvest in De Brulboei met een extra uitdeelpunt in de Laurentiuskerk in de Fidelishof. Na ruim elf jaar komt er een einde aan de uitdeellocatie in de Laurentiuskerk nu het gebouw verkocht is. Zonder al te veel...