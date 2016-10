Informatieavond over darmkanker

SANTPOORT-NOORD - In het Inloophuis Kennemerland aan de Wulverderlaan 51 in Santpoort-Noord wordt op donderdag 27 oktober van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond gehouden voor mensen met darmkanker en hun naasten.

Bezoekers krijgen algemene informatie over darmkanker en de behandeling daarvan. Aanmelden is noodzakelijk: 023-8885367 of info@inloophuiskennemerland.nl.