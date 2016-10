Workshop stoppen met piekeren

VELSEN-NOORD - De Parnassia Groep in Velsen-Noord verzorgt op vrijdag 28 oktober van 13.30 tot 15.30 uur een workshop ’Stoppen met piekeren’.

Piekeren leidt af en kost veel energie. De workshop vindt plaats in het pand aan de Leeghwaterweg 1B (in het pand van PsyQ, Lucertis en Brijder). Aanmelden via het secretariaat preventie: 088-3582260 of mail naar preventie@brijder.nl.