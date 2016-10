Gezondheid van bejaarde ’Zeehond 57’ wordt slechter

Foto Jacoline van Duijn Zeehond 57

KATWIJK/IJMUIDEN AAN ZEE - De gezondheid van vaste badgast ’Zeehond 57’ lijkt achteruit te gaan. Het dier scharrelt al maanden voor de kust tussen Scheveningen en IJmuiden aan Zee en maandag werd de grijze zeehond door strandjutter Jacoline van Duijn op het Katwijkse strand aangetroffen.

Door Alieke Hoogenboom - 26-10-2016, 8:15 (Update 26-10-2016, 10:07)

,,Ze had bloed bij haar nek en krabde zich veel’’, vertelt ze. De strandjutter schakelde de hulp in van Leen van Duijn van de EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren). Er is voor de zekerheid bloed bij het...