’Geen internationale taalklas in Velsen’

VELSEN - Burgemeester en wethouders van Velsen adviseren de gemeenteraad om geen internationale taalklas in Velsen op te starten en het bijbehorende leerlingenvervoer onveranderd te laten.

Door Evelien Engele - 26-10-2016, 11:41 (Update 26-10-2016, 11:48)

In de raadsvergadering van 1 oktober werd de motie raadsbreed aangenomen om te onderzoeken of er een internationale taalklas voor het primair onderwijs in Velsen mogelijk is.

Reden daarvoor was dat kinderen uit Velsen momenteel dagelijks naar de internationale taalklas in Haarlem moeten pendelen.

De internationale taalklas voor het primair onderwijs is bedoeld voor buitenlandse kinderen die de...