Weer rondrit met de stoomtrein

Archieffoto

VELSEN-NOORD - Jong en oud kan zondag 30 oktober een rondrit met de stoomtrein maken over het terrein van Tata Steel.

De trein vertrekt om 10.45 uur vanaf station Velserbosch in Velsen-Noord en is daar om 12.15 uur terug. De kaartverkoop start om 9.15 uur. Reserveren is mogelijk via www.csy.nl. Ritprijzen: kind 0-12 jaar €4, overige €6. Na de rit is ook het Hoogovens Museum geopend (€3).