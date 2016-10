Gewipte bestuurder Tata India slaat van zich af

MUMBAI - Het Indiase industriële conglomeraat Tata Group staat er financieel veel slechter voor dan de top wil doen geloven.

Door ANP - 26-10-2016, 13:01 (Update 26-10-2016, 13:16)

Afschrijvingen op verlieslatende bedrijfsonderdelen kunnen oplopen tot omgerekend ruim 16 miljard euro. Daarvoor waarschuwt de eerder deze week ontslagen bestuursvoorzitter Cyrus Mistry in een brief aan houdstermaatschappij Tata Sons, die het leeuwendeel van de aandelen bezit.

Onder meer de Europese tak van Tata Steel, waar ook het voormalige Hoogovens in IJmuiden toe behoort, kampt volgens Mistry met onverantwoord hoge verliezen en schulden. Dat geldt ook voor autofabrikant Tata Motors en voor de hotel- , energie- en telecomactiviteiten van het concern. Hoewel hij zelf de afgelopen vier jaar de leiding had, weerspreekt Mistry dat die situatie aan hem te wijten is.

Mistry werd maandag weggestuurd, naar verluidt in verband met tegenvallende prestaties. De brief duidt evenwel op een interne machtsstrijd met zijn voorganger Ratan Tata, telg uit de oprichtersfamilie, die inmiddels weer tijdelijk het roer heeft overgenomen totdat een definitieve opvolger is gevonden. Hij was de eerste topman van het concern van buiten de familie, al is zijn zuster wel getrouwd met een Tata.

De gewipte bestuurder zegt bij zijn komst een financiële puinhoop te hebben aangetroffen. Pogingen om het tij te keren liepen evenwel op niets uit door tegenwerking van Ratan Tata. Die zou bijvoorbeeld een stokje hebben gestoken voor plannen om te stoppen met de zwaar verlieslatende productie van de Tata Nano, een goedkoop autootje voor de Indiase markt dat hij zelf had bedacht.