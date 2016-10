Regen speelt hoofdrol in familievoorstelling

IJMUIDEN - Orkater komt op vrijdag 28 oktober (19.00 uur) naar Stadsschouwburg Velsen in IJmuiden met een familievoorstelling ’De PindakaasPrins’.

26-10-2016

Orkater, Oorkaan en Holland Baroque bundelen de krachten voor deze stoere 6plus -voorstelling , vol regen, sprookjes en barok & roll.

In de voorstelling briljante scènes waarin er gedrumd wordt op alle meubels in het decor. Het orkest verzamelt zich in regenponcho's en met paraplu's op hun hoofd om een regenbui na te spelen.

De voorstelling begint zoals alle sprookjes: er was er eens…. niet zo heel lang geleden, een straat waar het altijd regende. In die straat stond een huis waar altijd ruzie was, jaar in jaar uit. Op een dag besluiten de kinderen dat het nu wel genoeg is geweest met al die ruzie en regen. Zij gaan op zoek naar een oude wijze man en wat volgt is een lange tocht dwars door een gigantisch sprookjesbos met stoere ninja-piraten, lieve heksen en een pindakaasprins.

Rondom de voorstelling organiseert Orkater vele leuke extra’s in de foyer.

Selfie

Kom verkleed naar de PindakaasPrins als jouw favoriete sprookjesfiguur. In Stadsschouwburg Velsen is een sprookjesbos waar kinderen heerlijk kunnen spelen en een selfie kunnen maken als hun favoriete sprookjesfiguur. Na afloop van de PindakaasPrins kunnen kinderen in de foyer ook nog hun eigen toverparaplu maken.

Workshop

Wie zelf graag een theatervoorstelling met muziek wil maken kan voorafgaand aan ’De PindakaasPrins’ (18.00 uur) een workshop volgen. Onder begeleiding van een professionele workshopleider van Oorkaan en een instrumentalist werken zij toe naar een muziek-, theatrale scène die zij aan het einde aan hun ouders of begeleider kunnen laten zien. De workshop duurt ongeveer 40 minuten en is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Na afloop krijgen de kinderen een patatje en een glas limonade. Prijs voor workshop incl. patat is € 5,-.