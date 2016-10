Nominatie harddraverij Santpoort-Noord

Archieffoto United Photos De Santpoortse harddraverij zette afgelopen jaar een landelijk record met de toto-omzet neer.

SANTPOORT-NOORD - De Santpoortse kortebaandraverij is door de redactie van de website Kortebaandraverijen.nl genomineerd om ’Kortebaan van het jaar’ te worden. Samen met de harddraverijen in Purmerend, Stompwijk, ’t Zand en Wognum maakt Santpoort-Noord kans om 13 december de wisseltrofee in ontvangst te nemen.

Door Evelien Engele - 27-10-2016, 14:22 (Update 27-10-2016, 14:22)

Het is de tweede keer dat Santpoort-Noord, een van de grootste kortebanen qua publieke belangstelling en toto-omzet in Nederland, genomineerd is. De jury prijst de Santpoortse kortebaan waar ’het publiek hartstochtelijk mee leefde en tot het laatst langs...