Nieuwe opzet race vanwege IJmuiden

Foto Erna Faust Soms moeten de racers van het strand, zoals bij Camperduin.

IJMUIDEN - In theorie is de eerst finishende renner zondag niét de winnaar van de 24ste KMC Beachclassic Hoek van Holland-Den Helder. Het is een direct gevolg van een noodgedwongen nieuwe opzet van de strandrace. Oorzaak: de te nemen ’hobbel’ bij IJmuiden.

Door Cees Duin - 27-10-2016, 13:59 (Update 27-10-2016, 15:30)

,,Het wordt ons steeds moeilijker gemaakt'', stelt organisator Mark Kos van de Stichting Beachbiking.

- Vanwaar de nieuwe opzet?

,,Om tegemoet te komen aan de wensen van de gemeente Velsen. Want ondanks herhaaldelijke verzoeken van ons, werden de verkeersregels daar de laatste...