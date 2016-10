Aankomst sint in Velsen-Noord

archief Aankomst in Velsen-Noord.

VELSEN-NOORD - Sint Nicolaas brengt zaterdag 19 november met zijn pieten een bezoek aan Velsen-Noord.

Door Pieter van Hove - 27-10-2016, 14:32 (Update 27-10-2016, 14:48)

De goedheiligman komt omstreeks 10 uur aan op de MEO-kade, de grote kade aan de Concordiaweg tegenover het Rolandplantsoen.

Daarna gaat de Sint onder begeleiding van de pietenband De Muggenblazers per koets door Velsen-Noord. Om de gezelligheid nog groter te maken zou Sint Nicolaas het leuk vinden als iedereen in de optocht meeloopt naar het het Stratingsplantsoen.

Ook wordt aan de bewoners in de straten, waar de optocht doorheen komt, gevraagd of zij hun woning willen versieren. De organisatie hoopt net als vorig jaar weer op veel versierde woningen. Sint Nicolaas wordt om 11 uur op het Stratingsplantsoen verwacht waar de burgemeester de gast welkom heet.

’s Middags is er van 13.30 uur tot 14.30 uur een feest voor alle kinderen die op de basisschool in groep 1 t/m 4 zitten en wonen in Velsen-Noord. De brief met alle gegevens (inclusief de route) en toegangskaartjes krijgen de kinderen woensdag 16 november op school.

Uiteraard mogen kinderen die in Velsen-Noord wonen maar er niet op school zitten ook op het feest komen. Zij kunnen hun kaartje van 16 t/m 18 november ophalen bij wijkcentrum De Stek aan de Heirweg 2.

7 en 11 november is er een collecte om het een en ander mogelijk te maken. Ook staan er bussen bij bloemisterij Aardenburg aan de Wijkerstraatweg en De Stek.