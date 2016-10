Lotgenoten rouw bijeen in buurthuis IJmuiden

IJMUIDEN - Bent u iemand die graag zou willen praten over het verlies van uw partner met mensen die weten waar het over gaat?

Dan is de lotgenotengroep rouw misschien iets voor u. Belangstellenden zijn op dinsdag 1 november van 10 tot 12 uur welkom in buurthuis De Brulboei aan de Kanaalstraat 166 in IJmuiden. Bent u dan verhinderd maar heeft u wel interesse? Bel dan Socius: 088-8876950.