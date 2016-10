Trofee voor Santpoortse harddraverij?

SANTPOORT-NOORD - De Santpoortse kortebaandraverij maakt kans om ’Kortebaan van het jaar’ te worden.

De redactie van de website Kortebaandraverijen.nl heeft Santpoort samen met de harddraverijen in Purmerend, Stompwijk, ’t Zand en Wognum genomineerd voor de wisseltrofee.

Het juryrapport luidt: ’Santpoort, voor de tweede keer genomineerd, is één van de grootste kortebanen, qua publieke belangstelling en toto-omzet. De redactie tekent daar wel bij aan dat het behalen van een hoge omzet niet ten koste moet gaan van de publieksvriendelijkheid. De beoogde starttijd van 13.30 uur moet meer worden nagestreefd en de pauzes moeten korter. Desondanks was het dit jaar top in Santpoort. Een vol veld, maar vooral een prachtige koers! Het publiek leefde hartstochtelijk mee en bleef tot het laatst langs de baan aanwezig. En dat zegt wat, wanneer de finale rond 19.15 uur wordt verreden.’