Zilvergrijze Jeep Renegade gestolen in Santpoort-Noord

Foto: Politie.nl

SANTPOORT-NOORD - In de JT Cremerlaan in Santpoort-Noord is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto gestolen. Het voertuig stond geparkeerd op de oprit naast een woning.

Door Jan Balk - 28-10-2016, 12:54 (Update 28-10-2016, 12:57)

Het gaat om een zilvergrijze Jeep Renegade. Het kenteken van de auto bestaat onder meer uit GK-116.

De diefstal moet plaats hebben gevonden tussen donderdagavond 18:00 uur en vrijdagmorgen 06:45 uur. De politie is op zoek naar getuigen.