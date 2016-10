Bewoners Grahamstraat IJmuiden zijn hangjeugd zat

IJMUIDEN - De bewoners van de Grahamstraat in IJmuiden zijn de overlast van de hangjongeren rond de Vomar meer dan zat. Een klachtenbrief, vergezeld van handtekeningen van buurtbewoners, is aangeboden bij Woningbedrijf Velsen. Supermarkt Vomar laat weten dat de overkapping van de winkelwagentjes expres is weggehaald omdat het een geliefde hangplek voor jongeren was.

Door Evelien Engele - 31-10-2016, 7:00 (Update 31-10-2016, 7:00)

,,Wij willen van de hangjongeren af!”, beginnen de boze bewoners hun brief. ,,De troep die ze achterlaten zijn meestal sigarettenpeuken, drankflessen, frisblikjes, zakjes van wiet en hasj. Ze...