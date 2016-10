In Memoriam: Joop Roosenstein

DRIEHUIS - Oprichter van de IJmuidense basketbalvereniging Akrides Joop Roosenstein is na een kort ziekbed op 93-jarige leeftijd overleden.

Door Susanne Moerkerk - 28-10-2016, 15:01 (Update 28-10-2016, 15:06)

De bevlogen Driehuizenaar heeft niet een, maar twee basketbalverenigingen op zijn naam staan. Tijdens zijn werkzame jaren op de ambachtsschool in IJmuiden richtte hij Excercitia op voor zijn sportieve leerlingen.

In oktober 1961 was Roosenstein werkzaam bij het Missiehuis in Driehuis om de fysieke gesteldheid van de missionarissen in opleiding op peil te houden. „In die tijd was het Paulinum Gymnasium aan het Missiehuis gebouwd.

Op een gegeven moment, alsof de duvel ermee speelde, vertelde de conciërge dat er tien heren in pak voor de deur stonden, die hij niet kon verstaan. Het bleken tien mormonen die wilden basketballen. Er moest officieel een vereniging worden opgericht...”, vertelde Roosenstein in deze krant bij het vijftig jarig bestaan van de club.

Ook buiten het basketbal zat Roosenstein niet stil. Turnen, boksen volleybal, schoonspringen en fietsen. Het is slechts een kleine greep uit zijn sportieve leven dat de laatste jaren werd gekenmerkt door hartproblemen. Een hart waarin ook nog ruimte was voor Indonesië en dan met name voor Pandu. Een dorp op Sulawesi waar iedereen besmet was met lepra. Met een bevriende pater genas hij het dorp en zamelde geld in voor protheses.

Zijn plan om honderd te worden is vast een van de weinige dingen die hij in zijn leven niet voor elkaar heeft gekregen.