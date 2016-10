Velsense voedselbank: ’Spannend, een nieuwe uitdeelplek’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Bianca Schager deelt voor de laatste keer pakketten in de Laurentiuskerk uit.

IJMUIDEN - Voor de laatste keer deelden vrijwilligers van de Velsense voedselbank vrijdag de pakketten in de Laurentiuskerk uit. Voor de vijf kerkgebonden vrijwilligers was dit meteen het moment om hun werk voor de voedselbank na elf jaar neer te leggen.

Door Evelien Engele - 28-10-2016, 15:04 (Update 28-10-2016, 15:25)

,,Als oud mannetje begon ik elf jaar geleden via de kerk te helpen op de uitdeeldag van de Voedselbank”, blikt Paul terug. Nu elf jaar later, ben ik nog ouder, en is het mooi geweest. De kerk verhuist en ook op...