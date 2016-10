Taalspreekuur bij Bibliotheek Velsen

IJMUIDEN - Bibliotheek Velsen biedt elke dinsdag en vrijdag van 10 tot 12 uur een gratis taalspreekuur aan in de centrale bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden.

Het spreekuur is bedoeld voor volwassenen die willen weten waar ze Nederlands kunnen leren of waar ze hun kennis van de taal kunnen verbeteren. U kunt advies krijgen over taalaanbieders en cursussen voor elk niveau.