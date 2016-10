Velsen viert Halloween elders

VELSEN - Velsenaren doen thuis niet aan Halloween. Geen heks of spinnenweb voor de deur, of een griezelmaaltijd met pompoensoep en kippenbotjes. Als we het vieren, dan is het buiten de deur.

Door Anneke Wijsman - 29-10-2016, 8:16 (Update 29-10-2016, 8:16)

We vieren het uit Amerika overgewaaide feest in de voetbalkantine, de sportclub of we gaan naar een horrorparty of griezelfilm op of rond 31 oktober.

Bij zwembad De Heerenduinen in IJmuiden zijn ze dol op het festijn dat in landen waar het vandaan komt van oudsher te maken heeft met doden,...