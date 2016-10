Luxe appartementen in leegstaand complex

VELSEN-NOORD - Het leegstaand kantorenpand op de hoek Wijkermeerweg-Wijkerstraatweg ter hoogte van de St. Jozefkerk in Velsen-Noord wordt verbouwd tot wooncomplex.

Door Pieter van Hove - 31-10-2016, 11:24 (Update 31-10-2016, 11:24)

Het pand ’Melkfabriek’ krijgt er een woonlaag bij. Bedoeling is dat er zes appartementen komen plus een lift. Elke woning heeft een oppervlakte van 140 vierkante meter. De kosten van een koopwoning liggen zo rond de 240.000 euro. De eigenaar van het gebouw, BeNN groep (onder meer actief in de dienstverlenings-, verhuur-, horeca- en vastgoedsector), heeft een bouwaanvraag ingediend bij de...