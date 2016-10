Telstar@work hulp voor werklozen

VELSEN-ZUID - Langdurig werklozen uit de regio kunnen via Telstar Thuis in de Wijk hun kansen op een nieuwe baan vergroten.

Door Pieter van Hove - 1-11-2016, 12:26 (Update 1-11-2016, 12:26)

De kandidaten krijgen via het programma telstar@work een training om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zo krijgen zij onderricht in discipline, het werken in teamverband en het leren verdelen van het werk. Indien nodig, volgt daarna een extra opleiding of training.

In eerste instantie gaat het om een pilot waaraan twaalf personen kunnen meedoen. De kandidaten moeten allemaal eerst door...