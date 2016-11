’In 2017 niet korten op complexe jeugdhulp’

Foto ANP/Roos Koole Een jeugdhulpverlener in overleg met een kind en zijn moeder.

VELSEN - Stel de bezuinigingen op de complexe jeugdzorg uit en verbeter ondertussen de jeugdzorg aan de voorkant. Dat voorstel doen jeugdhulpinstanties uit de regio aan acht gemeenten.

In een brief gericht aan acht wethouders jeugd en acht gemeenteraden doen de jeugdzorginstellingen enkele voorstellen. De belangrijkste is: zie af van de bezuinigingen in 2017. Naar verluidt bedraagt die ook weer vijf procent. In 2015 en 2016 werd ook al minimaal vijf procent bezuinigd op gespecialiseerde jeugdhulp. Dat leidde tot gedwongen ontslagen. Verder...