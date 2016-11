’Psychiatrisch cabaret’ in Witte Theater

Foto Richard Zandberg Bram bakker en Marjolijn van Kooten in de voorstelling ’Geen paniek’.

IJMUIDEN - Na vele columns en boeken te hebben geschreven, waagt Nederlands bekendste psychiater Bram Bakker zich in de theaters. Dinsdag in IJmuiden.

Door Mitzie Meijerhof - 2-11-2016, 13:18 (Update 2-11-2016, 13:52)

Samen met cabaretière en ex-patiënt Marjolijn van Kooten stelde Bram Bakker een programma samen over paniek. Naast alle treurigheid valt er in de psychiatrie ook veel te lachen. Ze noemen het 'psychiatrisch cabaret'.

Bakker schreef diverse columns en boeken over psychiatrie. Van Kooten schiet zelf geregeld in de vlekken en schreef hier het boek ’Schijtluis’ over. Ze hebben de handen ineen geslagen voor een voorstelling, die laat zien dat psychiatrische gebreken soms ook om te lachen zijn.

Dinsdag 8 november: ’Geen Paniek’ in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 in IJmuiden.

Kaarten inclusief pauzedrankje €23,00. Reseveren via: stadsschouwbrugvelsen.nl of bel naar 0255 515 789 of via www.wittetheater.nl