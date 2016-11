De Jonge Stem brengt ’West Side Story’

IJMUIDEN - Musicalvereniging De Jonge Stem brengt op 11 en 12 november de musical West Side Story in Stadsschouwburg Velsen in IJmuiden. Een musical uit 1957 die nog geen spatje aan kracht verloren heeft.

Door Mitzie Meijerhof - 2-11-2016, 13:25 (Update 2-11-2016, 13:53)

De jongeren van De Jonge Stem zijn tussen de 14 en 23 jaar oud. Dat daar jongeren tussen zitten die iets van de legendarische musical kenden, zegt veel over het bijna 60 jaar oude stuk. Het is een musical van Arthur Laurents, Leonard Bernstein en Stephen Sondheim gebaseerd op een idee van Jerome Robbins. Het verhaal is vergelijkbaar met het aloude Romeo en Julia. Liefde is van alle tijden dus is het ook nu nog actueel.

Het speelt zich af in New York. Jongeren van rivaliserende straatbendes nemen het tegen elkaar op. De Jets en de Sharks. Waarom vechten ze eigenlijk? Zijn ze wel zo verschillend? Ze dromen in elk geval allemaal van een betere toekomst en een eigen plek.

Tony en Maria ontmoeten elkaar op een feest, hij is een Jet, zij hoort bij de Sharks. Een onmogelijke liefde die stuit op veel tegenwerking met grote gevolgen. Wat gebeurt er als het echt uit de hand loopt? Als de emoties te hoog oplopen? Zal hun liefde overleven?

Lintjes

Annemarie Libbers is zowel regisseur als choreograaf van de musical. ,,Het was flink aanpoten voor onze leden. De prachtige muziek vraagt veel, zowel vocaal als qua muzikaliteit. De muziek vertelt eigenlijk het verhaal. Aan de muziek kun je letterlijk horen wat er speelt.

Vanaf februari repeteert De Jonge Stem elke zondag.

Het is zo mooi gecomponeerd, echt iets compleet anders dan we tot nu toe hebben gedaan. Het is een zwaar thema voor jongeren van deze leeftijd, bovendien vraagt West Side Story om echt, natuurlijk spel.

Nog meer dan in andere musicals moet dat spel constant doorgaan in dans en zang. We hebben uiteraard hard gewerkt aan spel, zang en dans maar ook aan de groepsdynamiek hebben wij enorm veel aandacht besteed. De Jets en de Sharks moesten ook echt twee groepen worden. In het begin werkten we nog met lintjes, om duidelijk te maken wie bij wie hoorde, maar dat is al een tijd niet meer nodig.

Iedereen herkent elkaar als Jet of als Shark. De groep is een groep geworden. Ze zijn er zo’n twee weken voor de voorstelling eigenlijk al klaar voor. Hier en daar moet nog wat aan de kleding veranderd worden. Vandaag scheurde er nog iemand uit haar broek’’, aldus Libbers.

Hoofdrolspelers

De vijf hoofdrolspelers zijn: Joram de Boer (IJmuiden), hij speelt Tony, Inger Kaasenbrood (Heemskerk) speelt Maria. Anniek Bakker (Castricum) speelt Anita. Tabor Idema (IJmuiden) speelt Bernardo. Yerdin Adelaar (Beverwijk) speelt Riff.

Wat was jullie reactie op de keuze van dit stuk?

,,Dat wordt eigenlijk altijd heel erg leuk gebracht. Het bestuur gaat dan zingen en dan gaan wij met zijn allen raden welk stuk het is. Sommigen hadden nog nooit van het stuk gehoord, anderen kenden het wel. Opvallend was dat heel veel in elk geval het lied kennen waarin het vingerknippen centraal staat. Dat het al zo oud is maakt niks uit, het past ook in de huidige maatschappij. Het is een heftig stuk met prachtige muziek en het verhaal is prachtig. Daar komt bij dat wij nu dezelfde leeftijd hebben als de hoofdrolspelers toen in de musical. Dat maakt dat wij ons heel goed kunnen verplaatsen in de personen. Ook de muziek is ontzettend mooi. De tempowisselingen maar ook de terugkerende elementen als het vingerknippen en delen van het lied Maria, dat steeds terugkomt. Ook de opbouw van deze musical is bijzonder. Het stuk begint eigenlijk heel luchtig tot er een omwenteling komt’’, aldus de hoofdrolspelers.

Waarom mogen mensen deze musical niet missen. ,,Mensen moeten komen omdat het een prachtig stuk is met ongelooflijk mooie muziek. Ze moeten ook komen omdat wij een hele jonge groep zijn en in staat zijn het publiek in het stuk te trekken.’’