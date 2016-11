Meesterlijke musici in ’t Mosterdzaadje

SANTPOORT-NOORD - Lestari Scholtes- piano, Eduardo Paredes–viool en Leonard Besseling-cello zijn drie buitengewoon succesvolle musici zijn . Op vrijdag 4 november om 20.00 uur treedt het Pianotrio 258 op in ’t Mosterdzaadje in Santpoort-Noord. Uitgevoerd worden Mozart, Rachmaninoff en Turina

Door Mitzie Meijerhof - 2-11-2016, 13:39 (Update 2-11-2016, 13:39)

Wanneer deze musici hun talenten bundelen levert dat een concert op dat niet gauw vergeten wordt. Daarbij op het programma onsterfelijke muziek. Zoals het 2e pianotrio van Rachmaninoff dat hij op 20 jarige leeftijd schreef bij het overlijden van zijn mentor en vriend Tsjaikovsky. Groots en melancholisch. Van de Spaanse componist Turina wordt het stuk ’Circulo’ gebracht. Het is een mengelmoes van Spaanse volksmelodieën, Franse elegantie en Amerikaanse jazz. Op het hoogtepunt van zijn carrière schreef Mozart in Wenen het Trio in G. Speels en energiek, met een gedragen en dramatisch middendeel.

Twee top fluitistes, Julie Moulin en Dasha Beltiukova bengen samen met de pianist Vital Stahievitch op zondag 6 november om 15.00 uur een ode aan de dwarsfluit. In hun programma Fluitfestijn II worden solo, duo en trio composities uitgevoerd van W.F.Bach, Scarlatti (pianosolo), Prokofiev, Böhm en Beltiukov (Credo). Sprankelende Barok in het fluitduet van de zoon van Bach, maar ook in de pianosonates van Scarlatti waar Vital een aantal juweeltjes laat horen. Prokofiev bracht in zijn sonate ook een ode aan de dwarsfluit. Dit populaire, maar razend moeilijke werk zal dus niet ontbreken. Romantisch en virtuoos zijn de duetten die Böhm schreef. Met de compositie Credo van Sergey Beltiukov (vader van Dasha) eindigt dit feestelijk fluitfestijn.

’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord 023-5378625. Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open.

Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Meer info op: www.mosterdzaadje.nl