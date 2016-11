’Evenementen over hele jaar spreiden’

Foto: archief Dance Valley 2016.

VELSEN - Evenementen in de gemeente Velsen moeten meer over het jaar gespreid worden. Dat is een wens van het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Evenementen moeten mensen van buiten de gemeente naar de regio trekken. Het merk IJmuiden en de lokale economische spin-off zijn daarbij belangrijk. In 2014 hebben evenementen in Velsen voor ongeveer 12,2 miljoen euro opgeleverd voor lokale bedrijven en gezorgd voor ongeveer 169 fte aan werkgelegenheid.

Transparanter

Het aantal evenementen in Velsen groeit, reden voor het college om...