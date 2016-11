Tata Steel: voor leefbare omgeving

Archieffoto

IJMUIDEN - In de nieuwe Regionale Staalagenda van Tata Steel staan de ambities van het staalbedrijf tot 2020.

Door Pieter van Hove - 2-11-2016, 23:00 (Update 2-11-2016, 23:00)

Die agenda bestaat uit drie speerpunten: een vitale economie, een duurzame energievoorziening en een gezonde leefomgeving. De onderneming beseft dat de maakindustrie de economische motor voor de regio is. Immers: een baan in de maakindustie levert twee banen aan werk op in andere sectoren.

Goed opgeleide mensen met passie voor techniek zijn onontbeerlijk. Uitvoerig wordt stilgestaan bij Techport IJmond, dat kinderen wil stimuleren om voor...