Allerzielen Kaarsjes voor overleden dierbaren verlichten Westerveld

Foto United Photos/Toussaint Kluiters

DRIEHUIS - Een kaarsje voor een te jong overleden grote liefde, een verongelukte zoon of een gemiste liefdevolle moeder.

Vele kaarsjes werden woensdagavond op begraafplaats Westerveld aangestoken om overleden dierbaren te herdenken. De begraafplaats was de plek waar Anita Witzier vanwege Allerzielen een speciale uitzending van het tv-programma ’Voor wie steek jij een kaarsje op?’ presenteerde. In het bijzonder werd stil gestaan bij Johan Cruijff die afgelopen maart overleed en voortleeft in de door hem opgerichte Johan Cruyff Foundation.

...