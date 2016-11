Sluiseilandbewoners krijgen hun bomen

IJMUIDEN - Het valt nauwelijks op tussen het geweld van hijskranen, bulldozers en heftrucks op het sluizencomplex.

Door Pieter van Hove - 3-11-2016, 11:58 (Update 3-11-2016, 11:58)

Op het landje na de laatste woning van het huizenblok op het Zuidersluiseiland staat een groepje belangstellenden te kijken hoe drie essen de grond in worden geplaatst. Jan Rienstra, projectleider nieuwe sluis, is erbij. Ook een paar medewerkers van Rijkswaterstaat kijken toe. Plus een viertal omwonenden, het echtpaar Tonkers en Winnie en Jack Tiets. ,,Nu nog een bankje erbij”, grapt Winnie. En Jaap Tonkers: ,,Kunnen...