Verhuizing wordt ’helse operatie’

foto United Photos/Paul Vreeker Monika Waterdrinker bij de nieuwe zonnestudio, waarvan de indeling nog even geheim moet blijven.

IJMUIDEN - Zonnebankstudio de Sun Tan lounge in IJmuiden gaat verhuizen van het Velserduinplein naar de Lange Nieuwstraat.

Door Susanne Moerkerks.moerkerk@hollandmediacombinatie.nl - 3-11-2016, 14:15 (Update 3-11-2016, 14:15)

Eigenaren Monika Waterdrinker en haar man hopen in december of januari de overstap naar het nieuwe pand te kunnen maken. Waterdrinker: „Het is eigenlijk alleen nog wachten op het aanleggen van de krachtstroom, daar zijn we al sinds mei mee bezig. Liander moet de voeding voor de zonnebanken nog aanleggen. We hopen in december of januari open te gaan.”

In januari zit de Sun Tan...