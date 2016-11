’Ontevreden? Klaag over de Kennemerlijn’

IJMOND - Treinreizigers moeten zich geregeld verbijten in volle coupés op de Kennemerlijn. In een sprinter die woensdag tussen Haarlem en Alkmaar reed, werd het zó druk dat scholieren en anderen op perrons strandden. De Velsense wethouder Annette Baerveldt (openbaar vervoer) was getuige van het incident. Baerveldt probeert met collega-wethouders al langere tijd een oplossing te vinden voor de drukteproblemen op dit stuk spoor.

Door Carlo Nijveen - 3-11-2016, 15:30 (Update 3-11-2016, 15:30)

Reist u zelf geregeld met de Kennemerlijn? Zo ja: Zit de trein vaak overvol?

,,Ik reis met enige regelmaat met...