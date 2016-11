’Hij komt, hij komt...’

Archieffoto Kees Blokker De aankomst van Sinterklaas en zijn gevolg vorig jaar in Heemskerk.

IJMOND - Een overzicht van de Sinterklaas-intochten in de IJmond.

Zaterdag 12 november

Castricum De pieten en muziekband de kinkeluters warmen vanaf 13 uur alvast het publiek op in winkelcentrum Geesterduin en voor het feestpodium buiten. Sinterklaas komt om 13.30 uur aan. Na de optocht door het dorp begint om 15 uur het eerste grote sinterklaasfeest in de Pancratiuskerk. De tweede begint om 16.15 uur. Kaartjes hiervoor zijn enorm gewild. Ze kosten een euro en zijn vandaag en morgen nog te verkrijgen bij Club Mariz aan de Dorpsstraat, tussen 13 en 15 uur.

Zondag 13 november

Beverwijk De sint komt om 12.15 uur aan bij de Nieuwe Kade met de pakjesboot waar hij welkom wordt geheten door burgemeester Freek Ossel. De stoet gaat vervolgens naar het Stationsplein waar DJ-Piet Fernando in de muziektent liedjes draait. Er zijn spelletjes, een draai- en zweefmolen en een treintje. De sint brengt ook een bezoek aan de Beverhof.

Inwoners langs de route worden opgeroepen hun tuin en huis feestelijk te versieren of te verlichten.

Heemskerk Dit jaar geen pietenspektakel in het centrum op de zaterdag, maar wel de intocht een dag later. Showband Damiate vertrekt met majorettes om 13 uur vanaf de Deutzstraat naar het begin van de Marquettelaan om de sint op te halen. Rond 13.30 uur gaat de optocht van het hele gezelschap door het centrum. Om 14.15 uur staat een bezoekje gepland aan de 125-jarige Laurentiuskerk, tien minuten later vervolgt de sint zijn weg naar het podium op het Burgemeester Nielenplein waar burgemeester Mieke Baltus hem rond 14.45 uur welkom heet.

Uitgeest Sinterklaas arriveert om ongeveer 13 uur met de boot in de gemeentehaven aan de Meldijk. Daarna trekt het gevolg voorafgaand door de Uitgeester Harmonie en ruitervereniging Sterneo naar het oude Regthuys waar burgemeester Wendy Verkleij de sint om 13.45 uur welkom heten. Sinterklaas en zijn pieten maken vanaf 14.15 uur een toch door het dorp. Een kwartier later stapt de sint Geesterheem binnen om de bewoners te bezoeken. Daarna gaat de tocht naar de wijken De Kleis en Waldijk.

Zaterdag 19 november

Velsen-Noord Sint-Nicolaas arriveert rond 10 uur met zijn boot bij de MEO-kade. Vervolgens gaat de tocht naar het Stratingsplantsoen waar burgemeester Frank Dales hem om 11 uur welkom heet. Van 13.30 tot 14.30 uur is er een Sint-Nicolaasfeest voor alle Velsen-Noordse kinderen uit groep 1 tot en met 4. Zij krijgen hun kaartje via school. Kinderen die in Velsen-Noord wonen, maar daar niet op school zitten, kunnen hun kaartje van 16 tot en met 18 november ophalen bij wijkcentrum De Stek.

Bewoners langs de route wordt gevraagd hun woning te versieren.

Wijk aan Zee Sinterklaas komt om 13 uur aan bij de Duinrand waar de rondrit door het dorp start. Na de rondrit zijn er twee voorstellingen in dorpshuis De Moriaan: om 14.30 uur voor kinderen tot zeven jaar en om 15.45 uur voor kinderen vanaf zeven tot twaalf jaar.