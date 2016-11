Scholier aangereden door auto in Santpoort-Noord

SANTPOORT-NOORD - Op de Hagelingerweg in Santpoort-Noord is een scholier op de fiets aangereden door een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 3-11-2016, 16:39 (Update 3-11-2016, 16:39)

De scholier maakte een flinke duikeling en kwam op de motorkap van de auto terecht.