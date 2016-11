Als thuis iemand kanker heeft

Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Kidsclub tonen trots hun werk. In het midden Ingrid Snijders.

SANTPOORT-NOORD - De kinderen van de Kidsclub van het Inloophuis hebben het niet zo vaak over kanker. Toch is dat wat hen verbindt: ze hebben allemaal een vader, moeder, broer of zus met kanker. En dat maakt de club anders dan zomaar een knutselgroep.

Door Anneke Wijsman a.wijsman@hollandmediacombinatie.nl - 3-11-2016, 17:07 (Update 3-11-2016, 17:07)

Eens per maand komen de deelnemers tussen 6 en 12 jaar een woensdagmiddag bij elkaar onder begeleiding van een kindercoach. ,,Hier kan een kind zeggen ’Die stomme kanker van mijn moeder’, terwijl datzelfde kind thuis altijd zijn mond...