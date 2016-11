Toedracht ongeval met IJmuidenaren in Winkel nog onduidelijk

WINKEL - Het dodelijk ongeval op de N242 bij Winkel had geen technische oorzaak. Dat blijkt uit forensisch onderzoek. Twee inzittenden uit IJmuiden raakten gewond.

Door Internetredactie - 4-11-2016, 11:17 (Update 4-11-2016, 11:18)

Bij het ongeval op donderdag 27 oktober kwam een 39-jarige man uit Bovenkarspel om het leven. Hij was met zijn auto op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Daar reed een personenauto.

IJmuidenaren zwaargewond bij ongeval in Winkel

Bij een ernstig ongeval op de N242 bij Winkel zijn donderdagavond een oudere man en vrouw uit IJmuiden zwaargewond geraakt. Een 39-jarige man uit Bovenkarspel kwam om.

Lees verder...

Uit onderzoek bleek dat de auto van de Bovenkarspeler in goede staat verkeerde. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval om meer te weten te komen over de oorzaak.