IJmond wil een traditionele Piet

Foto ANP Hulpsinterklazen uit de regio krijgen amper of geen verzoekjes voor een bezoek van roetveegpiet.

IJMOND - De vraag naar roetveegpiet of regenboogpiet is er niet of amper in de IJmond. Mensen die een hulpsinterklaas inhuren voor pakjesavond, vragen vooral naar een traditionele Piet.

Door Marieke de Kok - 5-11-2016, 0:32 (Update 5-11-2016, 0:32)

En dat komt de clubs en verenigingen die sinterklazen en pieten verhuren eigenlijk wel goed uit.

,,Tussen twee afspraken door afschminken en weer opschminken is niet te doen’’, zegt ’Sinterklaas’ van www.sintenpiethaarlem.nl. De organisatie is onder andere actief in Santpoort-Noord en Driehuis. Verzoekjes voor een roetveegpiet of regenboogpiet krijgt hij amper. ,,Ik...