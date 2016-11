Man met groot onderwijshart

Afgelopen maandag overleed Frans Bruinenberg, man met een groot hart voor het onderwijs.

Hij is oud oprichter van de Stichting Katholiek onderwijs Velserbroek, die op 1 augustus 1986 werd opgericht.

Deelnemende scholen waren de Beekvliet en de Rozenbeek uit Velserbroek.

Later sloten ook andere scholen zich aan bij de stichting: de JF Kennedyschool uit IJmuiden (later de Zandloper, nu Zefir), de Bernard Alfrinkschool in Santpoort-Noord (nu de Parnassia school), de Eenhoornschool IJmuiden (later de Zandloper, nu Zefir) en de Franciscusschool IJmuiden.

Daarna sloten zich nog...