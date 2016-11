Rimpeling in Engelmundus

VELSEN-ZUID - Tijdens de kunstlijn Haarlem dagen vaart de Engelmunduskerk in Oud Velsen een eigen koers.

Door Mitzie Meijerhof - 4-11-2016, 17:38 (Update 4-11-2016, 19:56)

In de kerk exposeert een kunstenaar op uitnodiging. ’Artist in Residence’ is dit jaar Dik Box. Tijdens het kunstlijnweekend van 5 en 6 november zal in de Engelmunduskerk Oud Velsen de installatie ’Rimpeling’ van deze kunstenaar te bezichtigen zijn. Hij heeft deze bijzondere installatie speciaal voor de kerk ontworpen en ter plekke opgebouwd.

Box is kunstenaar, vormgever en organisator. Hij heeft zijn atelier in Cruquius. Zijn monumentale...