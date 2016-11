Winkel ’No Lemons Please’

SANTPOORT-NOORD -

Lieneke de Redelijkheid en Joop Vermeij exposeren tijdens de kunstlijn op 5 en 6 november hun werk in de winkel No Lemons Please. Het werk van beide kunstenaars heeft overeenkomsten maar ook verschillen. Architectuur is vaak dezelfde inspiratiebron, maar ze verwerken dit onderwerp op een zeer persoonlijke manier.

Voor De Redelijkheid is de basis het stedelijk landschap en interieur. Ze heeft een fascinatie voor complexe bouwsels en stadsgezichten. Enerzijds de strakke dwingende architectuur, anderzijds de steeds veranderende poëzie van landschap, licht...