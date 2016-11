Zee- en Havenmuseum

Foto archief Winnie Meijer bewondert haar eigen werk met collega Petra Meskers.

IJMUIDEN -

Ook het Zee en Havenmuseum in IJmuiden speelt een rol tijdens de kunstlijn. In het museum staat en hangt werk dat speciaal is gemaakt ter ere van het 100 jarig bestaan van het gebouw de Visserijschool. Zeven kunstenaars van Kunstenaars Collectief Velsen is gevraagd hun fantasie de vrije loop te laten en een impressie van de Visserijschool te maken.