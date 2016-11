Boek over politiek Den Haag

BEVERWIJK - Op 18 november 20 uur, geven Dominique van der Heyde en Annet de Jong een lezing over hun boek ’Morten’.

Het boek geeft een inkijkje in de achterkamertjes en wandelgangen van politiek Den Haag. De lezing heeft plaats in de bibliotheek in Beverwijk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de balie of via bibliotheekijmondnoord.nl.