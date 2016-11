Zeewier kweken in havengebied

Foto United Photos/Paul Vreeker Bij de opening van de Duurzaamheidswinkel werd veel verteld over led-verlichting.

IJMUIDEN - Wilt u weten hoe zonnepanelen werken, waar uw woning warmte lekt, of voor welke subsidie u in aanmerking komt? In de nieuwe duurzame ’Du-Dock store’ op Plein 1945 vindt u het antwoord. Gisteren opende de winkel met een housewarming haar deuren.

Door Kees de Boer - 4-11-2016, 22:33 (Update 4-11-2016, 22:33)

Wethouder Floor Bal benoemt in zijn toespraak wat Du-Dock bijzonder maakt: „Deze winkel is er voor en door alle lokale partijen die zich voor verduurzaming in willen zetten. En het maakt niet uit of je bewoner of ondernemer bent:...