A22 weer open na ongeval Velsen-Zuid

Foto’s: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

VELSEN-ZUID - Zondagochtend was de A22 in Velsen-Zuid enige tijd afgesloten door een ongeval.

Door Lotte Verheul - 6-11-2016, 9:17 (Update 6-11-2016, 9:25)

Een bestuurder was de macht over het stuur verloren toen hij vanaf de A9 via de calamiteitenboog richting de A22 reed. Op de A22 is hij frontaal op de vangrail geklapt.

Na controle bleek er geen sprake te zijn van letsel bij de bestuurder. Wel moest de A22 worden afgesloten.

Dit gold voor de calamiteitenboog, maar ook voor de A22 vanaf de A9. Enkele bestuurders negeerden het rode kruis en reden toch het afgesloten wegvak op. Deze zijn door de politie bekeurd.

De tijdelijke boog van Velsen-Zuid naar de A9/Wijkertunnel was ook afgesloten. Een half uur na het ongeval was de wagen opgetakeld en konden alle wegen weer worden vrijgegeven.