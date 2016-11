Parlementariër op bezoek

IJMOND - Het Tweede Kamer-lid Loes Ypma (PvdA) bezoekt maandag de IJmond.

7-11-2016

Zij gaat naar het Technisch College Velsen en de Tata Steel Academy. De parlementariër krijgt het een en ander te horen over het onderwijs in de regio, zoals techport. Dit is een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven, de lokale overheid en het onderwijs. Dit moet het techniekonderwijs, de aansluiting op het werkveld en innovatie bevorderen.