€15.000 extra voor IJRB

VELSEN - De IJmuider Reddingsbrigade krijgt volgend jaar 15.000 euro extra budget om de dienstverlening en veiligheid op niveau te houden.

Door Susanne Moerkerk - 6-11-2016, 20:43 (Update 6-11-2016, 20:43)

Dat staat in de begroting van de gemeente. De afgelopen jaren had de IJRB meer nodig dan voor onderhoud en de vervanging van voer- en vaartuigen en reddingsmateriaal was begroot. De gemeente en IJRB gaan afspraken maken over de kwaliteit van de dienstverlening en de investeringen die de komende jaren nodig zijn.

