Veel bezoekers ‘Zorgvrij’ in de regen

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Koeien (her)kauwen het een of ander, de fee op stelten leent haar toverstaf uit. Zorgvrij intussen, is biologisch.

VELSEN-ZUID - Zorgvrij is tegenwoordig een biologisch melkveebedrijf. De perfecte locatie kortom voor een biologische markt. Lichtjes geteisterd door de regen, maar dat weerhield de vele bezoekers niet. Logisch, want wie van natuurlijke producten houdt, is niet bang voor een beetje neerslag.

Door Frenk Klein Arfman - 6-11-2016, 21:50 (Update 6-11-2016, 21:50)

Een drumband speelt de melodie van ‘het feest kan beginnen, want wij zijn binnen’. Dat doen ze overigens buiten. Er loopt een fee rond op stelten die haar toverstafje liefelijk op de bolletjes van kinderen legt. En medewerkster Anja heeft...