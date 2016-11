Zicht op Water uitverkocht

IJMUIDEN - De film 'Zicht op Water' is enthousiast ontvangen. De documentaire over de geschiedenis van IJmuiden en het Noordzeekanaal ging gisteren in een uitverkocht Thalia Theater in première.

Door Gwendelyn Luijkredactie@ijmuidercourant.nl - 7-11-2016, 6:30 (Update 7-11-2016, 6:30)

Het was een première geheel in stijl met de IJmuidense ziel van de film; zonder galajurken of smokings, maar met een broodje haring bij de entree. Bezoekers konden ook een kop 'kanaalgraverssoep' kopen met aardappel en spek of schorseneren – ingrediënten die vroeger vooral door de arbeidersklasse gegeten werden. Shantykoor 't Staende Tuygh...