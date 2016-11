Salaris van ambtenaar Beverwijk stijgt 13 procent in vier jaar tijd

BEVERWIJK - De salarissen van Beverwijkse ambtenaren zijn gemiddeld met 13 procent gestegen in vier jaar tijd. De gemiddelde cao-stijging over die jaren was 6,5 procent.

Door Bart Vuijk - 6-11-2016, 21:41 (Update 6-11-2016, 21:41)

De VVD in Beverwijk heeft deze cijfers ontdekt in de gemeentelijke begroting. De liberalen zijn verbaasd over de ontwikkeling van de personeelskosten. Zeker omdat er juist een bezuiniging op personeelslasten werd afgekondigd in 2012.

,,Klopt het allemaal wel? Een aantal jaar geleden is er een duidelijke bezuinigingsopdracht gegeven en dat zien we niet terug. Is de bezuinigingsopdracht...