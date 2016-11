Zeldzame pestvogel gespot in IJmuiden

Foto’s: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - Op de Heerenweg in IJmuiden is maandag de zeldzame pestvogel gesignaleerd. Verschillende vogelaars uit heel Nederland proberen het vogeltje op de gevoelige plaat vast te leggen.

Door Jan Balk - 7-11-2016, 13:24 (Update 7-11-2016, 14:14)

De pestvogel, die zo genoemd wordt omdat hij in het verre verleden werd gezien als brenger van onheil, vertoeft meestal in Noord-Rusland. Als er in Rusland weinig bessen zijn te vinden, komt het vogeltje naar Nederland. De pestvogel is zo groot als een spreeuw en beschikt over een opvallende kuif.